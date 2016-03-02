شاهد: ليستر سيتي يبقى متصدرا رغم التعادل مع بروميتش

أهدر فريق ليستر سيتي نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتعادل مع ضيفه وست بروميتش ألبيون بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.

وأصبح ليستر سيتي مهددا من جانب توتنهام باقتسام الصدارة معه إذا فاز غدا الأربعاء على مضيفه ويستهام يونايتد في الوقت الذي يستضيف فيه أرسنال فريق سوانزي سيتي.

ورغم التعادل احتفظ ليستر بالصدارة برصيد 57 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني توتنهام وبفارق ست نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثالث.

وعلى ملعب ووكرز ستديوم، فاجأ وست بروميتش أصحاب الأرض بهدف التقدم في الدقيقة 11 عن طريق المهاجم الفنزويلي خوسيه سولومون روندون ولكن ليستر سيتي استعاد توازنه سريعا وأدرك التعادل بواسطة دانيال درينكووتر في الدقيقة 30 .

وأضاف الويلزي آندي كينج الهدف الثاني لليستر سيتي في الثواني الأخيرة من الشوط الأول ولكن كريج جاردنر أدرك التعادل لوست بروميتش بعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني ليمنح فريقه نقطة رفعت رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث عشر.