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شاهد: ليستر سيتي يبقى متصدرا رغم التعادل مع بروميتش

1/3/2016

أهدر فريق ليستر سيتي نقطتين ثمينتين في  صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتعادل مع ضيفه وست بروميتش  ألبيون بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.

وأصبح ليستر سيتي مهددا من جانب توتنهام باقتسام الصدارة معه إذا فاز  غدا الأربعاء على مضيفه ويستهام يونايتد في الوقت الذي يستضيف فيه   أرسنال فريق سوانزي سيتي.

ورغم التعادل احتفظ ليستر بالصدارة برصيد 57 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني توتنهام وبفارق ست نقاط عن أرسنال صاحب المركز  الثالث.

وعلى ملعب ووكرز ستديوم، فاجأ وست بروميتش أصحاب الأرض بهدف التقدم في   الدقيقة 11 عن طريق المهاجم الفنزويلي خوسيه سولومون روندون ولكن ليستر  سيتي استعاد توازنه سريعا وأدرك التعادل بواسطة دانيال درينكووتر في  الدقيقة 30 .

وأضاف الويلزي آندي كينج الهدف الثاني لليستر سيتي في الثواني الأخيرة   من الشوط الأول ولكن كريج جاردنر أدرك التعادل لوست بروميتش بعد مرور   خمس دقائق من الشوط الثاني ليمنح فريقه نقطة رفعت رصيده إلى 36 نقطة في  المركز الثالث عشر.

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