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شاهد .. لحظة إطلاق النار على الشيخ عائض القرني

2/3/2016

عرضت قناة فلبينية مشاهد لإطلاق شخص النار على الداعية الإسلامي السعودي الشيخ عائض القرني في الفلبين.

ويظهر التسجيل المصور للشيخ القرني بعد انتهاء محاضرته التي ألقاها في مدينة زانبوانغا الفلبينية بحضور رجال دين وجمع غفير من الجماهير، توجه بسيارته مغادرا لكنه اضطر للتوقف استجابة لطلبات الجمهور لالتقاط صور "السيلفي" والحديث معهم ليفاجئهم شخص مسلح خرج من بين الحضور، وأخذ يطلق النار على الشيخ مباشرة ومن مسافة قريبة جدا، ثم استدار ليكمل إطلاق النار من الجهة الأخرى قبل أن يتمكن رجال الأمن المصاحبين للشيخ من قتل المتورط واعتقال مرافقيه

ولم تتضح دوافع استهداف الشيخ عائض القرني، واستنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "محاولة الاغتيال" التي تعرض لها عائض القرني، ووصف الأمين العام للاتحاد علي القرة داغي في بيان الحادث بأنه "إرهابي وإجرامي".

ودعا القرة داغي الحكومة الفلبينية إلى توفير الحماية والرعاية للشيخ القرني في المستشفى الموجود، وسرعة الكشف عن تفاصيل الجريمة وملاحقة مرتكبيها، ومن وراءهم ومحاكمتهم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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