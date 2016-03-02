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شاهد: كيف أثرت الحرب على إنتاج العسل الأجود في العالم ؟

2/3/2016

معروف عن اليمن إنتاج بعض أجود وأشهر وأغلى أنواع عسل النحل في العالم الأمر الذي يُسعد تجار العسل الذين كانوا يجنون أرباحا طائلة من بيعه في داخل البلاد وتصديره للخارج.

لكن إنتاج وبيع العسل تأثر سلبا بالاضطرابات السياسية والصراع المستعر في البلاد.

وبعد أن كانت محلات بيع العسل في صنعاء تعج بالزبائن كخلية نحل .. يقول بائعو العسل إن أعمالهم تراجعت الآن مع عدم توفر المال لدى الناس لشراء العسل.

وينتج اليمن تشكيلة متنوعة من عسل النحل أشهرها عسل السدر الأغلى ثمنا والذي يُعتقد أن له فوائد علاجية جمة.

وفيما مضى كان يصل سعر الكيلوجرام الواحد من عسل السدر إلى 160 دولارا بينما يصل سعر كيلوجرام شمع العسل لأكثر من 180 دولارا.

لكن الآن ومع استمرار الصراع اليمني يعاني بائعو العسل مثل كل أهل اليمن ومحبي العسل اليمني في العالم من عدم توفر ما يرى كثير من اليمنيين أنه أحد أهم السلع الثمينة في بلادهم.

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