شاهد: كوبلر يتهم أطرافا بهدم العملية السياسية في ليبيا

اتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر أفرادا بتقويض العملية السياسية في ليبيا، داعيا إلى محاسبة أي جهة تحول دون أن تقوم حكومة الوفاق الليبية عن القيام بدورها.

وأضاف كوبلر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لبحث التطورات السياسية في ليبيا أنه يجب تمكين حكومة الوفاق الوطني في ليبيا من أداء عملها في أقرب وقت ممكن.

ودعا إلى توحيد قوات الأمن الليبية من أجل مواجهة تنظيم الدولة، مشيرا إلى أن تنظيم الدولة يستغل الاضطرابات في ليبيا ويتوسع شرقا وغربا وجنوبا.

وأكد المبعوث الأممي على مواصلة الدعوة إلى تطبيق الاتفاق السياسي الليبي، ودعم وتوسيع المسار السياسي في ليبيا، موضحا أنه يتواصل مع المسؤولين في ليبيا من أجل بناء تلك الدولة.