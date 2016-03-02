شاهد: تشيلسي يسجل أسرع هدف في الموسم الحالي

سجل تشيلسي أسرع هدف في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بعدما هز البرازيلي كينيدي الشباك عقب 39 ثانية فقط ليساعد فريقه على الفوز 2-1 على مضيفه نوريتش سيتي المهدد بالهبوط اليوم الثلاثاء.

تقدم تشيلسي قبل حتى أن يجلس بعض المشجعين في مقاعدهم في ملعب كارو رود عندما سدد كينيدي كرة منخفضة بالقدم اليسرى من خارج المنطقة في الزاوية البعيدة.

وضاعف دييجو كوستا الغلة مع صفارة نهاية الشوط الاول بعدما رفع الكرة من فوق الحارس جون رودي من مسافة قريبة رغم ان مهاجم منتخب اسبانيا بدا في موقف تسلل عندما تسلم التمريرة التي جاء منها الهدف.

وكان هذا ثامن اهداف كوستا في اخر عشر مباريات خاضها في الدوري ليحسن تشيلسي مركزه في منتصف الترتيب.

وصمد حامل اللقب امام انتفاضة متأخرة من نوريتش الذي قلص النتيجة عبر الجناح نيثن ريدموند في الدقيقة 68.