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شاهد: المستشار مكي: مصر لايوجد بها "قضاء"

2/3/2016

 

 

قال وزير العدل المصري السابق، المستشار أحمد مكي، إن مصر حاليا لا يوجد بها قضاء، وإن القضاء المصري يمر الآن بأقسى فترة في تاريخه ، واصفا ذلك بأنه أسوأ محنة ، وأكد أن القضاء أهدر رصيده ، مستشهدا بأن القضاء المصري كان متفوقا عن النظم القضائية في الكثير من دول العالم بحصوله على شهادة دولية بأنه من أرقى النظم القضائية في العالم – بحسب قوله. 

وأضاف وزير العدل السابق للنافذة المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، الأربعاء، أن القضاء العسكري لم تعرفه مصر بالشكل المفهوم إلا اعتبارا من عام 1966 ، مشيرا إلى أن القضاء العسكري في كل بلاد العالم يحاكم العسكريين على الجرائم الانضباطية وحدها، ووصفه بأنه يعد قضاء موازيا. 

وحول تصريحات وزير العدل المصري الحالي المستشار أحمد الزند بشأن استصدار قانون بمعاقبة والدي "الإرهابي"، أشار المستشار أحمد مكي إلى أن مسئولية منع الجريمة تقع على المكلفين بمنع الجريمة وتشترط القدرة على القيام بفعل المنع أيضا، و أشار إلى أن المستشار الزند يردد المقولات التي تلقى قبولا لدى الجهة التي عينته ، و أعرب عن اعتقاده إلى أن هذه التصريحات تعبر عن إسراف في إبداء الاستعداد لأداء الأدوار التي تطلب منه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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