شاهد: القبض على متورطيْن بمحاولة اغتيال "القرني" بالفلبين

أوقفت السلطات الفلبينية شخصين، يعتقد أنّهما متورطان في محاولة الاغتيال التي تعرَّض لها الدكتور عائض القرني في مدينة زامبوانغا بجزيرة مينداناو الجنوبية، أمس الثلاثاء.

وكشفت السلطات الفلبينية، عن هوية المتهمين المشتبه بتورطهما في عملية الاغتيال الفاشلة، وهما موهير أبوبكر (31 عامًا)، وجنيد القادر صالح، (36 عامًا).

من جانبها، أعلنت الناطق الرسمي باسم الشرطة، هيلين ليمين غالفيز، في تصريح صحفي، أنَّ السلطات ألقت القبض على المشتبه بهما، إلا أنَّها إلى الآن لم تتعرف على الدوافع التي أدت لهذا الاعتداء، أو ما إذا كان المتهمان تابعين لإحدى المنظمات الإرهابية.

وقالت الشرطة إن المحققين عثروا في مكان الحادث على مسدس ودراجة نارية كانتا بحوزة أحد المسلحين منفذي الهجوم.

وكانت المصادر، فد أفادت بأنه تم تصفية أحد المهاجمين فور إطلاقه النار على القرني، في الوقت الذي تم القبض على المهاجم الثاني.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور المشتبه بهما الرئيسيين في الهجوم على القرني.

يذكر أنه أثناء تواجد القرني في السيارة التي تقله ومرافقيه، بعد الانتهاء من إلقاء محاضرة تسلل أحد الجناة بالقرب من السيارة وأطلق عليه وعلى والملحق الديني، تركي الصايغ، عدة طلقات.

وتسبب إطلاق النار في إصابة الدكتور القرني في كتفه وذراعه، بينما أصيب "الصايغ" في فخذه الأيمن وساقه اليسرى، وتم على الفور نقلهما إلى أحد المستشفيات في مدينة زامبوانغا.

و"القرني" من مواليد قرية آل شريح بمحافظة بلقرن جنوبي المملكة العربية السعودية، ويحمل دكتوراه في الحديث النبوي وهو مؤلف وداعية إسلامي.