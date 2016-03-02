شاهد.. السودان بلد بـ100 لغة !

أكثر من 100 لغة تتحدثها القبائل السودانية يتفرع عنها 500 لهجة محلية، لكن تظل اللغة العربية هي اللغة الرسمية للسودان وهي الأوسع انتشاراً.

وتُعتبر "النوبية" هي اللغة الثانية بالسودان، وتقوم الجامعات بتدريسها، لكن حتى الكثير من النوبيين لا يتحدثون بها ويفضلون التحدث بالعربية.

وهناك حوالي 50 لغة مشتركة تجمع السودان بجنوب السودان ومصر واثيوبيا وتشاد، وعلى الرغم من كثرة اللغات بالسودان إلا أن الدكتورة، عبير محمد علي بشير، رئيسة قسم اللغويات بجامعة الخرطوم، قالت إن متحدثي تلك اللغات في التناقص، والأبحاث تُدل على أن استخدام هذه اللغات يقتصر في أغلبيته على كبار السن .