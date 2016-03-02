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شاهد: أتلتيكو مدريد يسحق سوسيداد ويطارد برشلونة

2/3/2016

 

تغلب أتلتيكو مدريد الإسباني على ضيفه ريال سوسيداد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيسنتي كالديرون ضمن منافسات الأسبوع 27 لليغا.

تقدم دييغو رييس عن طريق الخطأ في شباكه في الدقيقة 8 من زمن الشوط الأول، لينتهي بتقدم الأتلتي بهدف وحيد.

ومع انطلاق الشوط الثاني أحرز ساؤول نيغويز ثاني الأهداف في الدقيقة 46، تلاه أنتوان غريزمان بالثالث في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

ورفع الفوز رصيد أتليتكو مدريد إلى 61 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر برشلونة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 34 نقطة في المركز التاسع بشكل مؤقت.

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