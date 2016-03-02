تعرف على متصدري قائمة أغنياء العالم لعام 2016

بل جيتس حل في المرتبة الأولى في القائمة

واصل مؤسس مايكروسوفت، بيل جيتس تصدره لقائمة مجلة فوربس لأثرياء العالم لعام 2016، بينما يواصل اثنان من أصحاب المليارات في مجال تكنولوجيا المعلومات صعودهم لمراكز متقدمة في القائمة التي صدرت اليوم الثلاثاء.

وبلغت ثروة جيتس (60 عاما) 75 مليار دولار، متراجعة بمقدار 4.2 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، عندما كان أيضا أغنى شخص في العالم.

وتربع الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت السابق على صدارة القائمة على مدار 17 عاما خلال السنوات الـ 22 الماضية.

وحل في المركز الثاني بالقائمة أمانسيو أورتيجا (79 عاما) من إسبانيا، بثروة بلغت قيمتها 67 مليار دولار والتي حققها من خلال العمل في صناعة الأزياء، بزيادة قدرها 2.5 مليار دولار عن ثروته في العام الماضي.

وحل في المركز الثالث بالقائمة، المستثمر الأمريكي وارن بافيت (85 عاما ) بثروة قدرها 60.8 مليار دولار، وفي المرتبة الرابعة قطب الاتصالات المكسيكي كارلوس سليم الحلو (76 عاما) بثروة 50 مليار دولار.

ووفقا لمجلة فوربس بلغ عدد المليارديرات في العالم 1810، مقابل 1826 عام 2015 .

وبلغ صافي ثروات الأثرياء 6.48 تريليون دولار مقابل7.05 تريليون دولار في العام الماضي.

وقالت المجلة إن التقلبات في الأسواق العالمية أثرت بشكل كبير على قائمة هذا العام.

ودخل القائمة للمرة الأولى 198، من بينهم 70 من الصين، التي جاء منها معظم الاشخاص الجدد في القائمة.

وبلغ إجمالي عدد النساء في القائمة 190 ، مقابل 197 في العام الماضي .