بالفيديو.. حكاية أول "صيّادة" في بحر غزة

"مدلين كلاب" تلك الطالبة الجامعية من قطاع غزة والتي تعتبر أول فتاة في القطاع تركب البحر وتصيد الأسماك لتعيل عائلتها بعد مرض والدها.

واجهت مدلين نظرات المجتمع وعراقيل الحكومة بقوة إرادتها والحاجة للمال، وكسرت الفتاة مفاهيم تقليدية باجتياحها عالم الصيد وركوب البحر الذي يسوده الرجال مذ كانت في عمر 13 عاماً.

فوالدها يعاني من مرض أرغمه على العدول عن مزاولة مهنة الصيد, وكانت هي أكبر الأبناء، فما كان منها إلا أن تقدم على ركوب البحار لتطعم عائلتها وتلبي احتياجاتهم، فالصيد هو مصدر رزقهم الوحيد.

ومنذ 5 سنوات وإلى جانب الصيد، عملت "مدلين" على مركب سياحي ليعوض الفارق بين مواسم الأسماك، وكغيرها من صيادي غزة تتعرض مركبها لإطلاق نار ومصادرة المركب وشباك الصيد من قبل زوارق الاحتلال.

البحر يعني لـ"مدلين" الراحة والطمأنينة، وهو صديقها وحبها الوحيد، كما أن مركبها هو العشق الأكبر كونه مصدر القوت اليومي لها ولعائلتها حتى أصبح المركب واحداً من أفراد أسرتها وجزءا أصيلاً في حياتها، ولم ولن تفكر الفتاة الغزاوية في ترك مهنة الصيد طوال عمرها.