باحثون يتعرفون على الجين المسؤول عن المشَيب

باحثون يتعرفون على الجين المسؤول عن الشَّيْب

تمكن علماء في بريطانيا من تحديد الجين المسؤول عن المشَيب للمرة الأولى، ما يفتح الباب أمام علاج جديد للقضاء عليه.

قال الباحثون أمس الثلاثاء إن تحليلا لحمض النووي (دي إن أيه) مأخوذ من أكثر من 6300 شخص من خمس دول بأمريكا اللاتينية مكنهم من رصد جين يؤثر على احتمال ظهور الشَيْب مع كبر السن.

ويقول الباحثون إن هذا الجين مسؤول عن التحكم في مادة الميلانين وهي صبغة تؤثر على لون الشعر وأيضا البشرة والعينين.

وقال أندريس رويز-ليناريس عالم الوراثة البشرية بكلية لندن الجامعية وهو أحد المشاركين في الدراسة التي نشرت في دورية (نيتشر كوميونيكيشنز) إن بعض الناس لديهم نسخة من الجين تجعلهم عرضة للمَشِيب.

وذكر الباحثون أن الوراثة ليست العامل الوحيد المسؤول عن المَشِيب بل هناك عدة عوامل متباينة أخرى منها الإجهاد أو التعرض لحادث يترك ندوبه النفسية على الشخص.

وقال كاوستوب اديكاري خبير الوراثة الإحصائية بكلية لندن الجامعية "إنها بالفعل أول دراسة عن وراثة المشيب لدى الإنسان".

ينفق الكثيرون الوقت والجهد والمال في صباغة الشعر لإعادته للونه الأصلي، فيما قال الباحثون إن رصد هذا الجين قد يمهد السبيل لابتكار علاج قد يمنع الشَّيْب.

وقال كاوستوب "إن ابتكار عقار يؤثر على مسارات إنتاج الميلانين في بصيلات الشعر أثناء نموها قد يقلل من ضرورة استخدام صبغات الشعر على فروة الرأس بعد نمو الشعر. إنه قطعا أسلوب البحث الذي يستحق المضي فيه قدما".

ودرس الباحثون معلومات وراثية غزيرة من رجال وسيدات في البرازيل وكولومبيا وتشيلي والمكسيك وبيرو مع إدراج سكان من أصول أوروبية وأفريقية ومن سكان أمريكا الأصليين في الدراسة.

ورصدت المتغيرات الجينية التي تنبئ بالشَّيْب المبكر أساسا لدى من هم من أصل أوربي وقال رويز-ليناريس "قد يفسر ذلك -بدرجة ما- انتشار المشيب لدى الأوربيين أكثر من الشعوب الأخرى".

واستبعد ديزموند توبين خبير بيولوجيا بصيلات الشعر والصبغات بجامعة برادفور البريطانية ما إذا كان المشيب من عناصر الجذب قائلا "ليس لدي رأي شخصي فيما يتعلق برد فعل المجتمع تجاه المشيب لكنني أرى أنه نموذج مثير لدراسة التقدم في العمر بصورة عامة".

ورصدت الدراسة أيضا الجينات المسؤولة عن سمات الشعر الأخرى منها الشعر المجعد وكثافة شعر اللحية وشعر الحاجبين الكث والتنبؤ بما إذا كان الشخص سيكون مقرون الحاجبين.