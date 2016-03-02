انتصارات مهمة لترامب وكلينتون في الثلاثاء الكبير

حقق الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون سلسلة انتصارات كبيرة في الانتخابات التمهيدية لحزبيهما التي جرت يوم الثلاثاء.

لكن تيد كروز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن تكساس منافس ترامب فاز في ولايته، وفي ولاية أوكلاهوما المجاورة وهو ما يعزز حجته بأن لديه أفضل فرصة لوقف تقدم ترامب المثير للجدل.

ومن المتوقع أن يحقق السناتور ماركو روبيو عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا والمفضل لدى المؤسسة الجمهورية الفوز في مينيسوتا والذي سيكون أول فوز له.

وأشارت توقعات لشبكات تلفزيونية أمريكية إلى أن ترامب وكلينتون كليهما فازا حتى الآن في سبع ولايات في انتخابات الثلاثاء الكبير التي تجرى في 12 ولاية.

وحقق ترامب الفوز في آلاباما وأركنسو وجورجيا وماساتشوستس وتينيسي وفرجينيا وفيرمونت في حين فازت كلينتون في آلاباما وأركنسو وجورجيا وتينيسي وتكساس وفرجينيا وتكساس.

وفي المعسكر الديمقراطي حقق بيرني ساندرز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فيرمونت والمنافس الرئيسي لكلينتون الفوز في ولايته بالإضافة إلى ولايات كولورادو ومينيسوتا وأوكلاهوما وتعهد بمواصلة المعركة للفوز الترشيح في الولايات الخمس والثلاثين التي لم تجر فيها الانتخابات حتى الآن.

وأثار ترامب (69 عاما) قلق الكثيرين في المؤسسة الجمهورية بمقترحات مثل بناء سور بمحاذاة الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، وترحيل 11 مليون مهاجر غير قانوني وفرض حظر مؤقت على دخول المسلمين إلى البلاد.

والثلاثاء الكبير هو أكبر يوم منفرد للمنافسات من حيث عدد الولايات لاختيار المرشحين اللذين سيمثلان الحزبين في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجرى في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لانتخاب خلف للرئيس الديمقراطي باراك أوباما.