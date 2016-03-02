"العريفي" يحث اتحاد الدعاة ليكون مرجعية

حث الداعية الإسلامي الدكتور محمد العريفي، الاتحاد العالمي للدعاة المسلمين الذي أعلن عنه بالعاصمة القطرية الدوحة أن يكون مرجعية للدعاة المسلمين، وأن يحل أي خلافات يمكن أن تقع بين بعضهم، وقال "ننتظر أن يـكون للاتحاد العالمي موقفه وبياناته حـول قضايا الـدعـاة".

وأضاف، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للاتحاد العالمي للدعاة المسلمين بالدوحة (الأربعاء)، أن الدعوة إلى الله هي أفضل الوظائف وهي التي اختارها الله لرسله وأنبيائه، لافتاً إلى أهمية كثرة الروابط المهتمة بالعمل الإسلامي باعتبارها أكثر تأثيراً ونفعاً.

وأوضح "العريفي" أن تدريب الدعاة على المهارات التي يحتاجونها سيكون في أولويات الاتحاد العالمي للدعاة المسلمين، كما سيعمل الاتحاد على اكتشاف الدعاة الشباب ودعمهم وتأهيلهم وتطوير أدائهم.

وقال الشيخ أحمد البوعينين، الأمين العام للاتحاد العالمي للدعاة المسلمين، إن الاتحاد العالمي منظومة دعويـة تجمع دعاة العالم الملتزمين بمنهج أهل السنة والجماعة.

وأضاف البوعينين أن من أهداف الاتحاد توحيد صفوف المسلمين وجمع الكلمة، لافتاً إلى أن الاتحاد سيعمل على إعداد مناهج للدعاة وتعليمهم بواسطة علماء لهم باع في الدعوة.