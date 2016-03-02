الذهب يواصل خسائره بعد ارتفاع الأسهم العالمية

تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي اليوم الأربعاء بفعل صعود الأسهم العالمية والدولار.

وتراجعت الأصول الآمنة الأخرى أيضا مع تكبد الين الياباني خسائر كبيرة إذ سجل تراجعا كبيرا الليلة الماضية مع توقع المتعاملين في لندن ونيويورك مستقبلا أفضل للاقتصاد العالمي.

وصعدت الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى لها في شهرين.

وبحلول الساعة 07:21 بتوقيت غرينتش تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1225.66 دولار للأوقية (الأونصة).

وقال إدوارد ماير المحلل لدى (إنتل إف.سي ستون) إن البيع في الذهب سيستمر على الأرجح إذا شهدت أسواق الأسهم العالمية موجة شراء جديدة قوية.

وأضاف "كل ذلك يظهر لنا أن الذهب لا يزال يدور في فلك الأسهم الأمريكية ونظن أن هذا الوضع سيستمر لبعض الوقت."

أسعار الذهب سبق وصعدت 16 % منذ بداية العام إذ أدت الاضطرابات في أسواق الأسهم والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي إلى إثارة تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لن يرفع أسعار الفائدة الأمريكية مجددا هذا العام.

ورفع المجلس أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو عشر سنوات في ديسمبر الماضي.