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الحكم بإعدام 7 متهمين بقتل طلاب بالكلية الحربية بمصر

2/3/2016

 

تفجير أودى بحياة 3 من طلاب الكلية الحربية في كفر الشيخ – أرشيف

قال محاميان إن محكمة عسكرية مصرية قضت (الأربعاء) بإعدام سبعة أشخاص وسجن عدد آخر بعد إدانتهم في قضية تتصل بتفجير أودى بحياة عدد من طلاب الكلية الحربية بمدينة كفر الشيخ شمال البلاد العام الماضي. 

وقتل ثلاثة من طلاب الكلية الحربية وأصيب اثنان آخران في أبريل نيسان العام الماضي عندما انفجرت عبوة ناسفة في حافلة متوقفة أمام مدخل الإستاد الرياضي بالمدينة التي تقع على بعد نحو 130 كيلومترا شمالي القاهرة، وكانت الحافلة ستقلهم إلى كليتهم بعد قضاء عطلة. 

وقال المحاميان مدحت حمدي عمارة ومصطفى كساب من فريق الدفاع عن المتهمين في القضية لرويترز إن المحكمة العسكرية الجنائية بمدينة الإسكندرية الساحلية قضت اليوم بإعدام سبعة متهمين بينهم ثلاثة كانوا يحاكمون غيابيا. 

وأضافا أن المحكمة عاقبت خمسة أشخاص آخرين بالسجن المؤبد الذي يعادل 25 عاما وفقا للقانون المصري بينهم ثلاثة كانوا يحاكمون غيابيا. كما قضت المحكمة بسجن متهمين اثنين لمدة 15 عاما وسجن اثنين آخرين لمدة ثلاث سنوات بينهم اثنان غيابيا. 

وقال المحاميان إن المحكمة أصدرت حكمها بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية في إعدام عدد من المتهمين. وذكرا أنه يمكن الطعن على الحكم . 

وفي وقت سابق من نفس العام عدلت أحكام القضاء العسكري وأنشأت ما تسمى (اللجنة القضائية العليا) للنظر في الطعون على قرارات المحاكم العسكرية. وكانت المحاكم العسكرية ذات درجة تقاضي واحدة في السابق. 

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