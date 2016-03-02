البرلمان المصري يسقط عضوية النائب توفيق عكاشة

عكاشة خلال لقائه السفير الإسرائيلي في القاهرة

أسقط البرلمان المصرى عضوية النائب توفيق عكاشة بأغلبية ساحقة على خلفية لقائه السفير الإسرائيلي في القاهرة حاييم كورن.

ووقع هذا الجزاء على عكاشة لاستضافته السفير الإسرائيلي حاييم كورين في منزله بدائرته الانتخابية بمحافظة الدقهلية إحدى محافظات دلتا النيل.

وكان عكاشة قد قال على قناة الفراعين التي يملكها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد رتب لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

وأضاف عكاشة أنه اقترح خلال اجتماع دعي له بعد انقلاب الثالث من يوليو الاتصال بإسرائيل من أجل الضغط على الولايات المتحدة للاعتراف بما وصفه بثورة 30 من يونيو وبعبد الفتاح السيسي كرئيس للبلاد، وفك الحصار عن مصر على حد وصفه.

وكان مجلس الناب المصري قد وافق الاثنين الماضي على حرمان النائب توفيق عكاشة من الحضور عشر جلسات بعد تحقيق أجرته لجنة برلمانية خاصة رأت أنه أهان المجلس ورئيسه علي عبد العال.

وقام النائب المخضرم كمال أحمد بضرب توفيق عكاشة بالحذاء لاستضافته السفير الإسرائيلي في منزله، وأحيل كمال أحمد -على إثر الواقعة -إلى لجنة تحقيق خاصة.