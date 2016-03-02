البث الحي
منوعات

استشهاد شابين برصاص الاحتلال جنوب نابلس

2/3/2016
الطفلان الشهيدان

استشهد شابان فلسطينيان، فجر الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "عيلي شومرون" المقامة على أراضي شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة رسمياً عن استشهاد شابين في عمر 17 عاماً من "قريوت" جنوب نابلس برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية وهما: الطفل لبيب خلدون أنور عزام، والطفل محمد هشام علي زغلوان.

وبحسب زعم رواية جيش الاحتلال فإن الشابين انتظرا خارج بيت أحد المستوطنين، وحينما فتح باب بيته، هاجماه وحاولا الفرار على الفور، ليصاب المستوطن بجروح في رأسه، نقل على إثرها للمستشفى، وعلى الفور هرعت قوّات الاحتلال إلى مكان العمليّة، وسرعان ما أطلقت النّيران نحو الشابين ليستشهدا على الفور.

وكانت مصادر إعلامية عبرية، قد ادعت أن شابين فلسطينيين "قُتلا" عقب إطلاق جيش الاحتلال النار عليهما، إثر تنفيذهما عملية طعن داحل مستوطنة إسرائيلية قرب مدينة نابلس.

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)