استشهاد شابين برصاص الاحتلال جنوب نابلس

الطفلان الشهيدان

استشهد شابان فلسطينيان، فجر الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "عيلي شومرون" المقامة على أراضي شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة رسمياً عن استشهاد شابين في عمر 17 عاماً من "قريوت" جنوب نابلس برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية وهما: الطفل لبيب خلدون أنور عزام، والطفل محمد هشام علي زغلوان.

وبحسب زعم رواية جيش الاحتلال فإن الشابين انتظرا خارج بيت أحد المستوطنين، وحينما فتح باب بيته، هاجماه وحاولا الفرار على الفور، ليصاب المستوطن بجروح في رأسه، نقل على إثرها للمستشفى، وعلى الفور هرعت قوّات الاحتلال إلى مكان العمليّة، وسرعان ما أطلقت النّيران نحو الشابين ليستشهدا على الفور.

وكانت مصادر إعلامية عبرية، قد ادعت أن شابين فلسطينيين "قُتلا" عقب إطلاق جيش الاحتلال النار عليهما، إثر تنفيذهما عملية طعن داحل مستوطنة إسرائيلية قرب مدينة نابلس.