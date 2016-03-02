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اتهام ضباط أمريكيين بترتيب جولات مصارعة بين سجناء

2/3/2016

اتهام ضباط أمريكيين بترتيب جولات مصارعة بين سجناء

على غرار أفلام هوليود، وجهت اتهامات لثلاثة مساعدين لقائدة شرطة سان فرانسيسكو بترتيب جولات مصارعة بين سجناء في صورة مماثلة لجولات المصارعة في فيلم (فايت كلاب /نادي القتال).

وقال مدعون إن أحد المساعدين أجبر السجناء على المقامرة مقابل الحصول على الطعام والملابس والشراشف.

تأتي الاتهامات الجنائية فيما تطبق فيكي هينيسي قائدة شرطة سان فرانسيسكو المنتخبة حديثا إصلاحات مثل زيادة استخدام كاميرات المراقبة لمنع تجاوزات من هذا النوع.

ووصفت القضية التي عرضت على مكتب الادعاء في سان فرانسيسكو مشاهد تعيد إلى الأذهان فيلم (فايت كلاب) الذي لعب بطولته براد بيت وإدوارد نورتون.

وقال مدعون إن الضابط سكوت نيو أجبر اثنين من السجناء على أن يقتتلا وهددهما بالصعق الكهربائي إذا لم يتقاتلا.

وقال ماكس زابو المتحدث باسم مكتب الادعاء إن المتوقع أن يسلم الضباط الثلاثة أنفسهم خلال يومين. 

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