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إيطاليا قد تستدعي محققيها بقضية ريجيني لعدم تعاون مصر

2/3/2016

 

الإيطالي القتيل – جوليو ريجيني

قال مصدر قضائي اليوم الأربعاء إن إيطاليا تدرس استدعاء فريق قانوني بعثت به للقاهرة الشهر الماضي للتحقيق في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بسبب ما قال إنه عدم تعاون من جانب السلطات المصرية. 

واختفى ريجيني في يناير كانون الثاني الماضي قبل العثور على جثته وعليها آثار تعذيب واعتداء بجوار طريق سريع بين القاهرة والإسكندرية في الثالث من فبراير شباط. 

ودعت السلطات المصرية الشرطة الإيطالية للمشاركة في التحقيق لكن المصدر القضائي قال إنه لا جدوى تذكر من الإبقاء على الفريق في القاهرة لأنه لم يتلق أي دليل ذي صلة يمكن التعامل معه.

وبشكل خاص لم يحصل المحققون على السجلات وبيانات نقاط التتبع للهاتف المحمول الخاصة بريجيني وهي أدلة من شأنها الوقوف على تحركات ريجيني قبل اختفائه في 25 يناير كانون الثاني. 

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