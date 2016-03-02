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ألمانيا توقف معاش سيدة استولت على أدوية بمليوني يورو

2/3/2016

الموظفة جنت 2 مليون يورو جراء خداعها لجهة عملها

أعلنت السلطات الإدارية لمدينة كولونيا غربي ألمانيا اليوم الأربعاء عن  وقف صرف معاش لموظفة سابقة تسببت في أضرار للمدينة بقيمة مليوني يورو.       

وذكرت سلطات المدينة أنها عازمة على استعادة هذه الخسائر، مشيرة إلى أن المرأة ظلت على مدار أعوام تحاسب السلطة الإدارية على تكاليف أدوية باهظة الثمن لم تستخدمها أبدا.       

وأوضحت سلطات المدينة أن حجم الضرر المادي الناجم عن هذا الغش بلغ نحو مليوني يورو، وذكرت أن محكمة أصدرت حكما بسجن الموظفة السابقة لعامين مع إيقاف التنفيذ بتهمة تزوير مستندات وغسل أموال والغش التجاري، ما أدى إلى إنهاء علاقتها بجهة العمل.

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