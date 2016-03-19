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هدفان يؤهلان الأهلي المصري لدور 16 بأبطال إفريقيا

19/3/2016

صعد الأهلي المصري إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على ريكرياتيفو الأنغولي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية بمصر في إياب دور الـ32 للبطولة.

سجل ثنائية الأهلي: رمضان صبحى في الدقيقة العاشرة وجون أنطوى في الدقيقة 83.

ونجح الأهلي في إحراز الفوز رغم تهديد الفريق الأنغولي لمرماه في الشوط الثاني وإهداره أكثر من فرصة قبل أن يُسجل أنطوى هدف الاطمئنان للأهلي.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبى، ومن المقرر أن يلتقي الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزانى في دور الـ16 الأفريقي خلال الشهر المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر
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