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ن تايمز: انتهاكات حقوق الإنسان بمصر دليل على ضعف السيسي

19/3/2016

الرئيس المصري ـ عبد الفتاح السيسي

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الاضطهاد السياسي، وانتهاكات حقوق الإنسان، دلائل على ضعف قبضة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على السلطة في البلاد.

وأضافت الصحيفة أن مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، في القاهرة سلّط الاهتمام على حالة الاستقرار في مصر.

وأوضحت أن سجل حقوق الإنسان في مصر حقّق رقما قياسيا من الانتقادات، منذ وصول السيسي، للحكم في عام 2013، مشيرا إلى أنّ الوضع يزداد سوءا يوما بعد آخر.

ونقلت عن ميشيل دان الباحثة في معهد كارنيغي، أن الأمر لا يتعلق فقط بمقتل جوليو ريجيني، بل بوضع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى وجود كثير من علامات الاضطراب في الجهاز الأمني المصري.

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