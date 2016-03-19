مقتل 19 من الشرطة في هجوم على كمين بسيناء

قتلى في هجوم على كمين بسيناء/أرشيفية

أفادت مصادر للجزيرة مباشر أن 19 من عناصر الشرطة المصرية قتلوا جراء انفجار في سيناء، بينما أعلن اللواء "أبو بكر عبد الكريم" مساعد وزير الداخلية المصرية للعلاقات العامة والإعلام، مساء اليوم (السبت) أن 13 من رجال الشرطة المصرية قتلوا جراء سقوط قذيفة هاون على كمين للشرطة بمنطقة الصفا جنوبي العريش بسيناء.

وأوضح "عبد الكريم" في مداخلة تلفزيونية عبر الهاتف أن القتلى هم 10 مجندين وضابط برتبة نقيب وفرد أمن، وتقوم الأجهزة الأمنية بتمشيط موقع الحادث.

وأعلن تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم.

وذكر مصدر أمني مسؤول أن أكثر من 50 مواطنا من أعالي رفح أصيبوا بالاختناق جراء تسرب غازي مجهول المصدر مساء اليوم (السبت).

وأكد المصدر أنه تم نقل بعض المصابين، وجميعهم من المدنيين، إلى مستشفى رفح، بينما أكد مصدر من وزارة الصحة عدم تمكن الإسعاف في العريش من الوصول إلى رفح نظرا للظروف الأمنية في المنطقة.

وفي محافظة شمال سيناء، تنشط عدة تنظيمات مسلحة أبرزها "أنصار بيت المقدس" والذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثاني 2014، مبايعة أمير تنظيم الدولة أبي بكر البغدادي، وغير اسمه لاحقًا إلى "ولاية سيناء".

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في عدة محافظات مصرية، ولا سيما شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة.

وتعلن جماعات تنشط في سيناء، بينها "ولاية سيناء وتنظيم "أجناد مصر" المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

ويستخدم الجيش المصري مروحيات "الأباتشي" ومقاتلات "إف 16" الأمريكيتين، والمدرعات، في عملياته التي تستهدف مقرات تمركز ونشاط الجماعات المسلحة.