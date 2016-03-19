معرض تونس للكتاب يناهض التطرف

تنطلق فعاليات الدورة رقم 32 من معرض تونس الدولي للكتاب في قصر المعارض بالكرم في الفترة من 25 مارس/آذار الجاري حتى الثالث من أبريل/نيسان المقبل, بمشاركة 810 ناشرين من 23 دولة عربية وأجنبية, فيما ستكون فرنسا ضيف الشرف.

وأوضح عادل خضر مدير معرض تونس الدولي للكتاب، في مؤتمر صحفي، أن الدورة الجديدة ستشهد عرض نحو 120 ألف عنوان من "الكتب ذات المحتوى المحترم البعيدة عن سموم التطرف البريئة من عيوب التعصب الديني أو الطائفي أو المذهبي .. واختيرت عناوين تتوفر فيها الجدة والجدية والطرافة والتنوع."

وقالت الهيئة المنظمة للمعرض إن الدورة الجديدة ستحتفي بالكتاب والأدباء التونسيين من بينهم: محمد العروسي المطوي، وأبو القاسم محمد كرو، والطاهر الحداد، والشاعر محمد الصغير أولاد أحمد.

ويستضيف المعرض عددا من الكتاب والأدباء والشعراء لإلقاء محاضرات والمشاركة في الندوات الفكرية والنقدية والورش البحثية من بينهم: محمد عبد الرحمن الفخراني، وسامح محجوب من مصر؛ ورشيد الضعيف، وشوقي بزيغ، وناصيف نصار، من لبنان؛ وعبد الله الصيخان من السعودية؛ وعلي بدر من العراق؛ والفلسطيني زياد حموري؛ ونداي الحاج سيدو من السنغال؛ وروجيه بوزيتو من فرنسا.

وسيكون لرواد المعرض لقاءات مع أربعة كتاب فرنسيين إضافة إلى الروائي هادي قدور وهو تونسي من أصل فرنسي. كما أن النجم السابق بمنتخب فرنسا لكرة القدم ليليان تورام والمناضل ضد التمييز العنصري سيكون حاضرا في الدورة الجديدة لتقديم كتابه (نجومي السوداء) والحديث عن تجربته.

وينظم المعرض مجموعة ندوات نقدية عن (الثقافة والإرهاب) و(مستقبل الآداب المغاربية) وأمسيات للقصة القصيرة وأخرى للشعر ولقاءات حوارية وعروض مسرحية وموسيقية.