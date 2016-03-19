محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد لمريض عقلي

المحكمة اطلعت على تقرير طبي يؤكد مرض المتهم

قالت مصادر من هيئة الدفاع عن المعتقلين بمحافظة الشرقية المصرية للجزيرة مباشر إن محكمة الجنايات المنعقدة في بلبيس قضت بالسجن المؤبد حضوريا على المواطن "عبد الله محمد عبد الله" المقيم في منطقة أبو حماد بتهمة التظاهر بدون ترخيص، وإثارة الشغب والتجمهر وتعطيل المواصلات العامة والخاصة.



وأضافت المصادر أن المتهم ألقى القبض عليه منذ عام تقريبا، وأن الدفاع طلب من المحكمة عرض المتهم على الطب الشرعي حيث إنه يعانى من مرض نفسى، واستجابت المحكمة لطلب الدفاع، وأمرت بعرضه على مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية.

وجاء التقرير الطبي ليؤكد أن المتهم مريض نفسى ويعانى من تخلف عقلي، ورغم ذلك عاقبته المحكمة بالسجن المؤبد بالمخالفة للقانون على حد قول المصادر بهيئة الدفاع.