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محكمة مصرية تحيل رئيس تحرير اليوم السابع للجنايات

19/3/2016
 
خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع

أأحالت محكمة استئناف الجيزة "خالد صلاح" رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع" و"الدندراوي الهواري" و"رانيا عامرط الصحفيين بالجريدة إلى محكمة الجنايات بتهمة قذف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي ونشر أخبار مغلوطة عن تقارير الجهاز.

الأخبار الكاذبة التي وجهت للمتهمين تهم ترويجها تتعلق  بكشف الجهاز المركزي للمحاسبات حجم الفساد في مصر، وتمت الإحالة طبقا للمواد 188 و 102 مكرر و 171 من قانون العقوبات بشأن إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وبالمواد 302 و 305 و 306 و 303 و 171 بشأن القذف في حق المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

المصدر : الجزيرة مباشر
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