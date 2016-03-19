مجلة إيطالية: "مصر ديكتاتورية متوحشة لقائد محدود الموهبة"

غلاف مجلة إنترناسيونالي

أفردت مجلة “إنترناسيونالي” الإيطالية غلافها لصورة الرئيس المصري"عبدالفتاح السيسي" مع عنوان يقول "مصر ديكتاتورية متوحشة لقائد محدود الموهبة". وصدرت المجلة تقريرها المفصل بعبارة تقول "نظام السيسي في مصر ليس قاسيا وعنيفا فحسب لكنه أيضا سخيف وضعيف.

وطالبت إيطاليا السلطات المصرية مرارا بالتعاون معها والكشف عن الجناة في جريمة مقتل الطالب "جوليو ريجيني" وتقديمهم للعدالة.

إلا أن ما وصفته وسائل إعلام إيطالية بمماطلة النظام المصري وعدم تعاونه مع سلطات التحقيق الإيطالية تسببا في أزمات كثيرة لمصر، كان أبرزها موقف البرلمان الأوربي وتوصياته ضد الحكومة المصرية، وبعد ذلك جاء حوار "السيسي" مع صحيفة "لاروبابليكا" الإيطالية والذي أكد فيه أنه يتحدث إلى الشعب الإيطالي من منطق الأب ووعدهم بحل لغز قضية ريجيني، متهما أعداء نظامه والمؤامرات التي تحاك ضده لتشويه صورته أمام العالم بأنها وراء الحادث، بحسب زعمه.

لكن على ما يبدو أن الإعلام الإيطالي مازال ينظر للسلطات المصرية على أنها هي المسؤولة عن مقتل ريجيني.

وصرح وزير الداخلية الإيطالي "أنجلينو ألفونسو" بأن تشريح جثة طالب الدراسات العليا الإيطالي "جوليو ريجيني" أظهر أنه تعرض "لعنف حيواني لا إنساني" داعيا "السيسي" إلى التعاون الكامل مع السلطات الإيطالية للتحقيق في الجريمة.

وقال "ألفونسو" في حوار له مع إحدى المحطات التليفزيونية إنه لم يستعد أنفاسه منذ أن اطلع على تقرير التشريح الصادم.

و تداول مغردون ونشطاء صورة غلاف المجلة الإيطالية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها الإعلامي المصري الساخر "باسم يوسف" وكتب على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، السبت، : "غلاف مجلة إنترناسيونالي من أشهر مجلات إيطاليا.. الحمد لله إن التآمر على علاقات البلدين ماجابش نتيجة، المجلة زي ما هو واضح بتشكر في رئيسنا العظيم وبتقول عليه كلام كويس من أعظم الزعماء العرب والعالم وإننا محظوظين بإنه رئيسنا" بحسب نص التدوينة.

وتابع : "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. كل ده على الغلاف مكتوب.. يعيش الرئيس السيسي.. انشروها يا جماعة خلوا كل الناس تفرح معانا".