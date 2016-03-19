لأول مرة:ترشيح امرأة لتولي القيادة الشمالية للجيش الأمريكي

الجنرال لوري روبنسون

صرح "آشتون كارتر" وزير الدفاع الأمريكي ، اليوم (السبت) بأن الرئيس "أوباما" رشح الجنرال بالقوات الجوية "لوري روبنسون" بالقوات الجوية لتولي القيادة الشمالية للجيش، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب.



وأشار كارتر ، في تصريحات صحفية ، إلى أن روبنسون تتمتع بالخبرة الواسعة في مجال العمليات العسكرية والإدارة.



ويستوجب شغل هذا المنصب ، الذي يعد أحد أهم مناصب الجيش الأمريكي ، موافقة مجلس الشيوخ على تولي روبنسون ، التي تقود في الوقت الحالي القوات الأمريكية في المحيط الهادئ لهذه القيادة .



وأضاف كارتر "هذا الأمر يظهر جانبا إضافيا، ألا وهو أننا بتنا نملك حاليا الكثير من الضابطات بشكل استثنائي، ولوري بالتأكيد ضمن هذه الفئة".



كما أشار إلى أن الجنرال في الجيش فنسنت بروكس قائد القوات البرية الأمريكية في المحيط الهادئ، سيكون القائد المقبل للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.