كذبة أبريل .. رواية سعودية تدافع عن المرأة

المقرن اعتبرت روايتها محطة دفاع عن المرأة (نقلا عن صحيفة الجزيرة)

شهدت أرفف المكتبات السعودية ظهور رواية" كذبة أبريل" للصحفية والروائية السعودية سمر المقرن تدافع خلالها عن حقوق المرأة السعودية.

وكانت الصحفية والروائية سمر المقرن، وقعت مساء الأربعاء الماضي في معرض الكتاب الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، الذي بدأ الأسبوع الماضي ،روايتها الجديدة تحت عنوان "كذبة أبريل".

وقالت سمر المقرن لوكالة الأنباء الألمانية إن الرواية الجديدة تتحدث عبر خط زمني مدته 10 أعوام من بداية حرب العراق إلى ثورات الربيع العربي عن بطلة الرواية الأولى "نوال" التي تتزوج مرتين، مرة زواجاً تقليدياً، والمرة الثانية زواجاً عن طريق علاقة حب ارتبطت بها مع "أحمد".

وأشارت إلى أن بطلة الرواية الثانية "عواطف" امرأة عاشت في كنف بيت سياسي يساري، تجتمع مع نوال في الأعمال التطوعية لصالح النساء المعنفات برغم فارق العمر بين البطلتين.

ولفتت إلى أن أحداث الرواية تبدأ بمقتل (الزعيم الليبي الراحل) معمر القذافي المهين وكأنه نموذج الرجل الذي يحكم المرأة، كما حكم القذافي ليبيا، ويتركها كما تركها. وتكمل: "جاء في مخيلتي عند الكتابة أن الماضي عبارة عن علبة يُمكن للمرأة القوية أن تتخلص منها".

وقالت سمر المقرن إنها" تجمع في روايتها جيلين مختلفين، تذهب إلى الماضي وتربطه بالحاضر في حبكة روائية تعتبرها المقرن مرحلة جديدة لقلمها الأدبي". وأضافت أن" رواية كذبة أبريل، من صميم البيت السعودي، وتأتي كمحطة جديدة في الدفاع عن حقوق المرأة ". كما قالت إنها تهدي الرواية" إلى كُلّ النساء القويّات اللَّاتِي لم يهزمهنّ إلاّ الحُب".

وأكدت سمر المقرن أن اسم الكتاب "كدبة أبريل" ليس له علاقة بـ " كدبة أبريل"، المتداولة بين الناس والتي يطلقها الجميع في بداية شهر أبريل، مشيرة الى أن الاسم أطلق لأن العلاقة بين الفتاة والشاب في الرواية بدأت في بداية هذا الشهر.