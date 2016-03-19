صحيفة: إيران ساعدت أمريكا في الإطاحة بالجعفري سنة 2006

السفير الأمريكي السابق في العراق ـ زلماي زاد

قال السفير الأميركي السابق في بغداد، زَلماي خليل زاد، إن إيران، عبر قائد فيلق القدس، قاسم سليماني, ساعدت الولايات المتحدة عام 2006 على الإطاحة برئيس الحكومة العراقية السابق، إبراهيم الجعفري, وإحلالِ نوري المالكي بدلا منه، بحسب تصريحات نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.



ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الأمرَ يكشف عدم صدقية موقف إدارة جورج بوش السابقة، التي كانت تعتبر إيران ضمن محور الشر في العالم.



وأشار الصحيفة إلى أن واشنطن وطهران توافقتا، في ذلك الوقت، على أن الجعفري عاجزٌ عن وضع حد للنزاعات الطائفية التي استشرت في العراق آنذاك.