شاهد: وصول طاقم أمريكي روسي إلى محطة الفضاء الدولية

أظهرت لقطات في محطة إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) التلفزيونية وصول مركبة فضاء روسية من سلسلة سويوز تحمل رائد فضاء من ناسا ورائدي فضاء روسيين إلى محطة الفضاء الدولية بعد رحلة استمرت نحو ست ساعات.

وكان رواد الفضاء الأمريكي جيف وليامز والروسيان أوليغ سكريبوتشكا وأليكسي أوتشيني قد انطلقوا من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان الساعة 21:26 بتوقيت غرينيتش ووصلوا إلى المحطة في الساعة 0309 بتوقيت غرينتش.

وسيحل الثلاثة محل طاقم أنهى في وقت سابق من الشهر الجاري مهمة فترة استمرت نحو عام في الفضاء.

وأشار وليامز، وهو جد وشارك في ثلاث رحلات فضاء سابقة الى أنه كان في الفضاء مع 45 شخصا مختلفا خلال هذه السنوات. وسيقضي سكريبوتشكا الذي طار الى الفضاء مرة من قبل، وأوتشيني وهو مبتدئ نحو ستة أشهر من العيش والعمل على متن المحطة وهي مختبر بحثي تكلف 100 مليار دولار يبعد نحو 400 كيلومتر فوق الأرض.

ومن المتوقع أن يعود وليامز (58 عاما) الذي سيخدم على متن المحطة للمرة الثالثة الى الأرض بإجمالي فترة بقاء في الفضاء تبلغ 534 يوما ليتجاوز بذلك الرقم الأمريكي القياسي الحالي وهو رقم كيلي الذي بلغ اجمالي 520 يوما في الفضاء.

ويحمل الرقم القياسي العالمي لفترة البقاء في الفضاء رائد الفضاء الروسي جينادي بادالكا الذي عاد من رحلته الخامسة في سبتمبر/أيلول الماضي، وقضى إجمالي 879 يوما في الفضاء.

ويهتم العلماء برؤية كيفية تأثر الجسم البشري أثناء الاقامة لفترات أطول في الفضاء حيث تخطط الولايات المتحدة، ودول أخرى لمهام تستمر عدة سنوات الى المريخ.

والى جانب المزيد من التعرض للإشعاع يتعرض رواد الفضاء إلى تقلص في العظام والعضلات وتغيرات في القلب والأوعية الدموية ونظم المناعة وغيرها.

وسينضم وليامز وسكريبوتشكا وأوتشيني إلى طاقم من ثلاثة أفراد موجود بالفعل على متن محطة الفضاء. ويستعد الطاقم لوصول سفينة الشحن "أوربيتال إيه تي كيه" التي من المقرر أن تنطلق من فلوريدا يوم الثلاثاء.