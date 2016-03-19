شاهد: مقتل 62 شخصا في سقوط طائرة "فلاي دبي" بروسيا

أعلنت وزارة الطوارئ الإقليمية الروسية سقوط طائرة ركاب تقل خمسة وخمسين راكبا وطاقما مؤلفا من سبعة أفراد، أثناء هبوطها في مطار روستوف في جنوب روسيا، ومصرع جميع من كانوا على متن الطائرة.

وقال مراسل الجزيرة إن غالبية القتلى روس وإن قائمة القتلى تضم أربعة أطفال، موضحا أن المؤشرات الأولية تفيد أن ذيل الطائرة ارتطم بالأرض أثناء محاولة الهبوط على بعد 300 متر من المدرج.

وذكرت شركة طيران "فلاي دبي" أنها تحقق في تعرض إحدى طائراتها لحادث. وهذه صور أولية للحادث بثتها قناة روسيا اليوم.

وأظهرت كاميرات مراقبة في مدينة روستوف لحظة تحطم الطائرة، وهي تصطدم بالأرض.