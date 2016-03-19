شاهد: مقتل 5 وإصابة 36 في تفجير بإسطنبول

قتل 5 أشخاص وأصيب 36 آخرون، في تفجير "انتحاري"، استهدف، اليوم السبت، شارع "الاستقلال" وسط مدينة اسطنبول التركية، بحسب والي المدينة.

وقال والي اسطنبول، واصب شاهين، في تصريح صحفي إن تفجيرًا انتحاريًا وقع حوالي الساعة 11.00 بالتوقيت المحلي، (9.00 غرينتش)، أمام مبنى قائم مقام منطقة "بي أوغلو"، الموجود في شارع الاستقلال، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم منفذ الهجوم، وإصابة 20 آخرين، من بينهم 7 في حالة خطرة.

وأشار إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تواصل فرق الأمن تحقيقاتها في مكان الحادث، وسط تحليق مروحية للشرطة في سماء المنطقة.

في سياق متصل، نفى شاهين، الأنباء التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، حول وقوع تفجيرات في منطقة "نيشان طاشي"، و"بيرم باشا"، ومناطق أخرى في إسطنبول، مؤكداً أن تلك الأنباء لا أصل لها.

من جهة أخرى، حظرت الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون التركية، في بيان لها اليوم، بشكل مؤقت، نشر المشاهد والصور المتعلقة بالتفجير.

وقال البيان، إنه وفق القوانين المتعلقة بحقوق البث للمؤسسات الإعلامية، فإن الهيئة تمتلك حق حظر المواد، التي من شأنها أن تخل بالأمن القومي والنظام العام، مشيرًا أن الهيئة حظرت مؤقتًا نشر المواد المتعلقة بالانفجار.

وتأتي هذه العملية، بعد أسبوع من تفجير استهدف ميدان "قيزلاي" وسط العاصمة أنقرة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.