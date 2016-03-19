شاهد: مظاهرات تندد " بعنصرية " خطاب ترامب

تظاهر (السبت) العشرات في ولاية نيويورك الأمريكية تنديدا بما أسموه" عنصرية " خطاب المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية " "دونالد ترامب" .

كما أغلق محتجون مناهضون "لترامب" طريقا رئيسيا (السبت) في اريزونا في محاولة لمنع أنصاره من الوصول إلى تجمع انتخابي سيعقده في إطار حملته للفوز بترشيح حزبه لسباق الرئاسة.

وتعد هذه محاولة جديدة من معارضي" ترامب" المثير للجدل لعرقلة حملته للوصول إلى البيت الأبيض، بعد اندلاع تظاهرات وأعمال عنف في العديد من التجمعات خلال الأسبوع الماضي.

وهددت الشرطة باعتقال المحتجين الذين يقدر عددهم بخمسين محتجا حملوا لافتات كتب عليها "لا لترامب".

من جانبها اتهمت قناة "فوكس نيوز" ترامب بأنه "مهووس بشكل مرضي".

ويأتي هذا الانتقاد في إطار الخلاف المثير بين ترامب والشبكة التلفزيونية النافذة، بعد أن بعث ترامب الخميس ثلاث تغريدات يصف فيها المذيعة الاخبارية "ميغين كيلي" الأكثر مشاهدة في الولايات المتحدة بأنها "مجنونة" .

وقالت الشبكة إن هجمات ترامب الشرسة ضد كيلي و"هوسه المرضي الشديد ضدها لا يليق بمرشح رئاسي يريد أن يشغل أعلى منصب في البلاد".

واندلع الخلاف في أب/أغسطس المناضي عندما أدارت كيلي أول مناظرة بين مرشحي الرئاسة.