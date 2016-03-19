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شاهد: لاجئون يعتزمون مواصلة رحلتهم رغم الاتفاق الأووبي

19/3/2016

تظاهر العشرات من طالبي اللجوء الموجودون في منطقة "إيدومني" على الحدود المقدونية في اليونان منذ أسابيع، عقب التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوربي وتركيا.

وأعرب المتظاهرون عن رغبتهم بعدم العودة إلى تركيا، والسماح لهم بالتوجه نحو أوروبا، حيث رددوا شعارات من قبيل "لا نريد العودة إلى تركيا"، و"ميركل ساعدينا"، ليتفرق المتظاهرون بعدها بسلام.

تجدر الإشارة أن أكثر من 46 ألف طالب لجوء، موجودون حالياً في اليونان، قرابة 12 ألف منهم في منطقة أيدوميني شمالي اليونان، إذ أدى قرار النمسا وعدد من دول البلقان ومقدونيا، إغلاق حدودها أمامهم، إلى بقائهم ضمن الحدود اليونانية.

وتوصلت تركيا والاتحاد الأووبي، إلى اتفاق من أجل تعزيز التعاون بينهما، وإيجاد حل لأزمة اللاجئين، حيث يتضمن الاتفاق إمكانية إعادة المهاجرين غير القانونيين  الذين يصلون الجزر اليونانية من تركيا، بعد تاريخ 20 مارس/آذار الجاري، اعتباراً من 4  أبريل/نيسان المقبل.

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