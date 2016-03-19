البث الحي
منوعات

شاهد: تعويض مصارع شهير بـ60 مليون دولار للأضرار العاطفية

19/3/2016

قضت هيئة محلفين بالولايات المتحدة منح هولك هوغان تعويضات قدرها 115 مليون دولار مع إمكانية منحه المزيد بعد أن وجدت أن موقع جوكر انتهك خصوصيته من خلال بث شريط جنسي مصور للمصارع الشهير.

وبعد مداولات استمرت 6 ساعات منحت هيئة المحلفين هوغان 60 مليون دولار عن الأضرار العاطفية و 55 مليون دولار عن الأضرار الاقتصادية.

وتبقى هذه التعويضات فاصلة حتى يوم الاثنين حيث ستنظر هيئة المحلفين في تعويضات تأديبية وغيرها من المسائل.

وقال ديفيد هوستون المحامي عن هوغان "هذا انتصار لكل شخص انتهكت خصوصيته".

في المقابل، أكد نيك دينتون ناشر موقع جوكر أن موقع الانترنت سوف يستأنف هذا الحكم.

وكان محام عن جوكر قال في وقت سابق إن أي خسارة يمكن أن توقف الموقع عن العمل.

وقال دينتون في بيان "نعلم جميعا أن محكمة الاستئناف سوف يتعين عليها حل هذه القضية" "نشعر بإيجابية للغاية إزاء الاستئناف الذي بدأنا بالفعل نعد له حيث نتوقع الفوز بهذه القضية في نهاية المطاف".

وكان هوغان قد طالب بتعويضات قدرها 100 مليون دولار عن الشريط المصور الذي بثه موقع جوكر ومقره نيويورك .

واتفقت هيئة المحلفين التي تضم رجلين وأربع نساء مع هوغان بأن خصوصيته انتهكت.

ولاقت هذه القضية اهتماما حيث إنها اختبار في العصر الرقمي لحقوق الخصوصية للمشاهير وحرية الصحافة بموجب الدستور الأمريكي.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)