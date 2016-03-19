شاهد: تعويض مصارع شهير بـ60 مليون دولار للأضرار العاطفية

قضت هيئة محلفين بالولايات المتحدة منح هولك هوغان تعويضات قدرها 115 مليون دولار مع إمكانية منحه المزيد بعد أن وجدت أن موقع جوكر انتهك خصوصيته من خلال بث شريط جنسي مصور للمصارع الشهير.

وبعد مداولات استمرت 6 ساعات منحت هيئة المحلفين هوغان 60 مليون دولار عن الأضرار العاطفية و 55 مليون دولار عن الأضرار الاقتصادية.

وتبقى هذه التعويضات فاصلة حتى يوم الاثنين حيث ستنظر هيئة المحلفين في تعويضات تأديبية وغيرها من المسائل.

وقال ديفيد هوستون المحامي عن هوغان "هذا انتصار لكل شخص انتهكت خصوصيته".

في المقابل، أكد نيك دينتون ناشر موقع جوكر أن موقع الانترنت سوف يستأنف هذا الحكم.

وكان محام عن جوكر قال في وقت سابق إن أي خسارة يمكن أن توقف الموقع عن العمل.

وقال دينتون في بيان "نعلم جميعا أن محكمة الاستئناف سوف يتعين عليها حل هذه القضية" "نشعر بإيجابية للغاية إزاء الاستئناف الذي بدأنا بالفعل نعد له حيث نتوقع الفوز بهذه القضية في نهاية المطاف".

وكان هوغان قد طالب بتعويضات قدرها 100 مليون دولار عن الشريط المصور الذي بثه موقع جوكر ومقره نيويورك .

واتفقت هيئة المحلفين التي تضم رجلين وأربع نساء مع هوغان بأن خصوصيته انتهكت.

ولاقت هذه القضية اهتماما حيث إنها اختبار في العصر الرقمي لحقوق الخصوصية للمشاهير وحرية الصحافة بموجب الدستور الأمريكي.