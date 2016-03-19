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"دواوين" فرقة موسيقية تلقى رواجا كبيرا بقطاع غزة

18/3/2016

تعد فرقة دواوين الفلسطينية فرقة حديثة النشأة في قطاع غزة تهدف إلى دمغ الأغاني الثورية والتراثية الفلسطينية بلون جديد يتماشى مع تطلعات الشباب ، حيث لاقت الفرقة رواجا كبيرا منذ انطلاق أول أعمالها .

فعلى مسرح المسحال الثقافي غرب مدينة غزة، افتتح الستار على نغمات الربابة والقانون، مع تصفيق حاد من الجمهور المكتظ في المكان، وامتلئت القاعة بحضور الذين جاؤوا من أطراف القطاع، ليستمتعوا بليلة فلسطينية أصيلة، في ظل بحثهم المستمر عن الفرح والحياة.

وتتشكل الفرقة بحسب القائمين عليها من (50) عضوا يتوزعون ما بين مدربين للصوت ونفسيين، بالإضافة إلى الفرقة الموسيقية التي يشكلها 13 عضواً من بينهم الفنانة الفلسطينية روان عكاشة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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