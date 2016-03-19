دراسة: الأطفال يرثون السمنة من والديهم

دراسة: الاطفال يرثون السمنة من والديهم _ أرشيف

كشفت دراسة نشرت نتائجها اليوم (السبت) في دورية "نيتشر" لعلم الوراثة أن الأطفال يرثون خطر السمنة والسكري من آبائهم وأمهاتهم الذين يتناولون أغذية عالية الدهون، كالوجبات السريعة.

وأشار الباحثون بمعهد علم الوراثة التجريبية، بمدينة ميونخ في ألمانيا، إلى أن هناك عوامل جينية تنتقل مباشرة من الآباء والأمهات للجنين عن طريق الحيوانات المنوية للأب وبويضات الأم، ويمكن أن تؤدي إلى إصابة الأجيال المقبلة بالسمنة والسكري.

ويعتقد الباحثون أن العوامل التي تؤثر على النتائج الصحية لأطفال في المستقبل، تشمل الأطعمة التي تتناولها الأم أثناء الحمل أو الرضاعة، كما تشمل الجزيئات الموجودة في السائل المنوي للأب.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، قام الباحثون بتغذية مجموعتين من الفئران، الأولى تغذّت على طعام عالي الدهون، والثانية على نظام غذائي صحي لمدة 6 أسابيع، وكانت المجموعتين متطابقتين وراثيًا.

ووجد الباحثون أن الفئران (ذكورا وإناثا) التي اتبعت نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون، أصيبت بالسمنة والحساسية المفرطة تجاه الجلوكوز، التي تقود إلى الإصابة بالسكري من النوع الثاني، ونقلت خطر الإصابة بالسكري والسمنة إلى ذريتها، بخلاف المجموعة الثانية التي تغذت على أطعمة صحية.

ووجد الفريق أيضا، أن المواليد الإناث، كنّ أكثر عرضة للسمنة الشديدة، في حين كان المواليد الذكور أكثر عرضة لزيادة مستويات السكر في الدم من الإناث.

وخلصت الدراسة إلى أن هناك عوامل جينية تلعب دورًا هامًا في نقل مخاطر السمنة ومرض السكري من الآباء إلى الأبناء.

وأوضح الباحثون أن دراستهم هي الأولى من نوعها التي تثبت أن الذرية يمكن أن ترث اضطراب التمثيل الغذائي من خلال بويضات الأم والحيوانات المنوية للأب.

وتأتى الوجبات السريعة، والبطاطس المقلية، والحلوى والمشروبات الغازية، والعصائر المحلاة، على رأس الأطعمة والمشروبات الغنية بالدهون المشبعة والسكريات.

وكانت دراسات سابقة كشفت أن الأطعمة التي تحتوى على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والسكريات لا تؤثر على مدى إصابة الأشخاص بالسمنة وأمراض القلب وحسب؛ بل يمكن أن تسرع شيخوخة الأشخاص، وتلعب دورًا أساسيًا في خفض مدة النوم العميق، وهى مرحلة النوم التي يستعيد فيها الجسم طاقته البدنية والعقلية.