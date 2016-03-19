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حماس تندد بمنع الاحتلال أهل غزة من شد الرحال للأقصى

19/3/2016
 
سامي أبو زهري  الناطق بإسم الحركة

اتهمت حركة "حماس" الإسلامية اليوم (السبت) إسرائيل بتصعيد حصارها المفروض على قطاع غزة، داعية إلى تدخل دولي لوقف  ذلك.
     
وندد الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري ، في بيان صحفي ، بـ"القرار  الإسرائيلي بمنع أهل غزة من زيارة المسجد الأقصى أو منع  السفر للخارج" عبر معبر بيت حانون/إيرز مع قطاع غزة إلى جسر الأردن مع  الضفة الغربية.

 واعتبر أبو زهري أن "هذه القرارات تمثل تصعيداً في الحصار الإسرائيلي  على غزة" داعيا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته لوقف هذه الجرائم  الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".
     
وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ منتصف العام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على  الأوضاع فيه وتفرض بموجب ذلك قيوداعلى حركة الأفراد والبضائع منه وإليه.
     
وسمحت إسرائيل بعد أسابيع من انتهاء هجومها العسكري الأخير على قطاع غزة  صيف العام 2014 لأول مرة منذ بدء الحصار على القطاع بسفر 200 من كبار السن  من سكانه إلى مدينة القدس للصلاة يوم الجمعة من كل أسبوع في المسجد الأقصى.

من ناحية أخرى يناقش الكنيست الإسرائيلي غدا (الأحد) مشروع قانون بإصدار أحكام الإعدام بحق الفلسطينيين "الذين ينفذون عمليات قتل لإسرائيليين".

وذكرت الإذاعة العبرية في تقرير لها اليوم، أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي ستناقش غدا مشروع القانون، الذي ينص على أن كل فلسطيني تتم إدانته بقتل إسرائيلي يحكم عليه بالإعدام، كما ينص مشروع القانون على أنه لن يطلب من المحكمة العسكرية إصدار الحكم بإجماع القضاة وإنما بالأغلبية.

كما سيتضمن عدم إمكانية تخفيف الحكم بحق المدانين.

جدير بالذكر أن إسرائيل لا تطبق حكم الإعدام، غير أنها تفرض سنوات سجن طويلة تصل إلى 100 عام في حق منفذي العمليات الاستشهادية.

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