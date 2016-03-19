حكم غيابي بسجن "بن علي" 10 سنوات في قضية فساد جديدة

الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي

أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي 10 سنوات إثر إدانته في قضية فساد جديدة، حسبما أعلنت النيابة العامة.



وكانت محاكم تونسية قد أصدرت في السنوات الأخيرة عدة أحكام بالسجن ضد بن علي في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه.



كما صدر ضده حكم بالسجن المؤبد على خلفية قمع نظامه تظاهرات واحتجاجات شعبية خلال الثورة التي أطاحت بحكمه في 14 من كانون الثاني/يناير 2011 ، وأدين بن علي في هذه القضية بتهم "استغلال النفوذ" و"الإضرار بالإدارة" و"مخالفة القوانين" .