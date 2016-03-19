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تويتر يتمسك بالحد الأقصى لعدد حروف التدوينة

19/3/2016

تويتر يتمسك بالحد الأقصى لعدد حروف التدوينة

تمسك موقع التدوين المصغر "تويتر" بالحد الأقصى لعدد حروف التدوينة على الموقع، رافضا ضغوطا متزايدة لزيادة عدد الأحرف.

وقال جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" إن الموقع سيبقي على الحد الأقصى لعدد الحروف المسموح بها للتدوينات التي يمكن إرسالها على الموقع وهو 140 حرفا.       

وقال دورسي في مقابلة مع قناة "إن.بي.سي" التلفزيونية اليوم " إنها باقية كما هي، هذا قيد جيد بالنسبة لنا".

كانت تقارير إعلامية أمريكية قد ذكرت منذ شهور قليلة أن موقع تويتر يدرس زيادة الحد الأقصى لعدد حروف التدوينة.

وكان دورسي مؤسس تويتر قد أثار الشكوك حول مصير الحد الأقصى لحروف التدوينة عندما تحدث بشكل علني عن زيادة حجم التدوينات ضمن عدد آخر من التغييرات التي تخضع للدراسة على خدمة تويتر.

ويتعرض دورسي لضغوط قوية من جانب مساهمي تويتر من أجل جذب المزيد من المستخدمين في ظل ضعف نمو مستخدمي الموقع خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أنه تم تحديد الحد الأقصى لحروف التدوينة بمقدار 140 حرفا منذ إطلاق موقع تويتر على أساس أن العدد الأقصى لحروف الرسالة النصية القصيرة على الهواتف المحمولة يبلغ 160 حرفا.      

في الوقت نفسه فإن مستخدمي تويتر يتغلبون على هذا القيد من خلال إرسال مشاركاتهم على شكل صور تحتوي على نصوص طويلة.

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