بدء أعمال مؤتمر المعهد الدولي للصحافة في الدوحة

أكد المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة "د. مصطفى سواق" ضرورة إعلان المشروع العالمي لحماية الصحفيين لوقف الانتهاكات بحق الجماعة الصحفية حول العالم بالتعاون مع الفاعلين من المنظمات غير الحكومية مثل "اليونسكو".

ودعا "سواق" خلال كلمته في حفل افتتاح المؤتمر العالمي للمعهد الدولي للصحافة السبت بالعاصمة القطرية الدوحة، إلى دعم وإعلان المشروع العالمي لحماية الصحفيين الذي يجمع المبادئ والمعايير المتعلقة بحقوق الصحفيين.

وأضاف سواق: "هناك إحصاءات مرعبة للانتهاكات التي تستهدف الصحفيين من بين قتلى وجرحى مختطفين".

وأوضح أن الإحصاءات تشير إلى مقتل 2300 صحفي منذ العام 1990، فضلا عن المصابين، وأشار إلى أن "الجزيرة" فقدت صحفيين ثمنا للحقيقة وكرامة المهنة لكن رغم المخاطر الجمة تواصل البحث عن الحقيقة.

وتابع سواق أن المؤتمر ينعقد تحت شعار "الصحافة في خطر" بغرض لفت الانتباه إلى ظاهرة الاعتداء على الصحفيين وإفلات الجناة من العقاب و "هو ما يدفعنا لوضع علامة استفهام كيف تستمر كل هذه الانتهاكات في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين وكنا نتطلع في هذا القرن إلى حريات أوسع للصحافة".

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للصحافة "جون ييدود" إن المعهد في وضع قوي جدا وحقق الكثير من الإنجازات في سبيل إطلاق سراح العديد من الصحفيين المعتقلين.

وأضاف أن المعهد أطلق مشروعا لحماية الصحفيين كما أطلق عام 2012 حملة لإنهاء القوانين التي تسيء لسمعة الصحفيين.

وأكد ييدود أن المعهد الدولي للصحافة يتعاون مع شبكة الجزيرة لإطلاق وثيقة دولية لتعزيز سلامة الصحفيين.

وتنظم شبكة الجزيرة الإعلامية، ضمن تحضيراتها للاحتفال بالذكرى العشرين لانطلاقتها، ثلاث فعاليات دولية متتالية ما بين 19 و23 مارس الجاري بالدوحة، هي منتدى الجزيرة العاشر، والقمة العالمية للإعلام، والمؤتمر السنوي للمعهد الدولي للصحافة.

ويُعقد المؤتمر العالمي للمعهد الدولي للصحافة في الفترة من 19 حتى 21 من مارس/آذار، والتي تنظم تحت شعار "الصحافة مهددة : سلامة الصحفيين ومهنيتهم في عالم خطر". يبحث فيها أعضاء المؤتمر المخاطر والتحديات التي تهدد سلامة الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، ويتحدث في الدورة خبراء وناشطون من دول مختلفة.

وينظم منتدى الجزيرة في نسخته العاشرة هذا العام تحت عنوان "التدافع الإقليمي والدولي في الشرق الأوسط" خلال يومي 21 و22 من مارس/آذار، بحضور عدد من السياسيين والباحثين العرب والأجانب، ويتحدث فيه جمع من المهتمين بالشأن الإقليمي لتدارس تداعيات الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

كما تنظم الشبكة مؤتمر القمة العالمية للإعلام في الفترة من20 إلى 21 من مارس/آذار، تحت شعار "مستقبل الأخبار والمؤسسات الإخبارية" بحضور عدد كبير من مسؤولي المؤسسات والوكالات الإخبارية من مختلف دول العالم، يبحثون مستقبل العمل الإعلامي، والتحديات التي يفرضها التطور الهائل في تقنيات الاتصال ومنصات الإعلام الجديد.