بايرن يتخطى كولن ويقترب من الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني

بايرين يقترب من الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني/أرشيفية

تقدم بايرن ميونيخ خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) للموسم الرابع على التوالي عقب فوزه الصعب 1 / صفر على مضيفه كولن في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة.

وأسفرت نتائج باقي مباريات المرحلة عن فوز هوفنهايم على مضيفه هامبورج 3 / 1 وهيرتا برلين على ضيفه إنجلوشتات 2 / 1، فيما تعادل فولفسبورج مع ضيفه دارمشتاد 1/1، وفيردر بريمن مع ضيفه ماينز بالنتيجة ذاتها.

وأحكم بايرن، المنتشي بتأهله لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا مؤخرا، قبضته على صدارة بوندسليجا بعدما رفع رصيده إلى 69 نقطة بفارق ثماني نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، الذي بإمكانه تقليص الفارق إلى خمس نقاط مجددا حال فوزه على مضيفه أوجسبورج في المرحلة ذاتها غدا الأحد.

في المقابل، تجمد رصيد كولن عند 33 نقطة، ليصبح في المركز التاسع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، علما بأن هذه هي الخسارة الرابعة التي يتلقاها الفريق خلال مبارياته الست الأخيرة في البطولة.

ويدين بايرن بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة عبر تسديدة صاروخية.

وعزز ليفاندوفسكي بهذا الهدف موقعه في صدارة هدافي البطولة بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 25 هدفا بفارق ثلاثة أهداف أمام الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم دورتموند.