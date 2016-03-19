بالتواريخ والأرقام: تفجيرات دامية شهدتها تركيا

تركيا تاريخ من التفجيرات الدامية

أعاد التفجير الدامي الذي شهدته مدينة إسطنبول التركية اليوم السبت، للأذهان سلسلة طويلة من القتلى والتفجيرات التي شهدتها مدن تركية عدة.

هذه التفجيرات أنحي باللائمة فيها على جهات عدة بينها تنظيم الدولة وحزب العمال الكردستاني، وبقي بعضها دون إعلان الجهات التي تقف خلفه.

ولقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون في التفجير "الانتحاري" الذي استهدف شارع الاستقلال السياحي الشهير بقلب إسطنبول اليوم السبت.

وهذه قائمة بأبرز التفجيرات التي شهدتها مدن تركية في السنوات الأخيرة:-

اسطنبول 19 مارس / آذار 2016

مقتل وإصابة العشرات في تفجير بشارع الاستقلال السياحي.

أنقرة – 13 مارس/ آذار 2016

مقتل 34 شخصا على الأقل وإصابة 125 آخرين في هجوم بسيارة مفخخة في ساحة " قيزلاي" المزدحمة وسط أنقرة.

أنقرة – 17 يناير/ كانون الثاني 2016

مقتل 28 شخصا وإصابة 60 آخرين في انفجار سيارة مفخخة خلال ساعات الذروة وسط العاصمة أنقرة، بالقرب من البرلمان ومقر للشرطة، انفجرت السيارة المفخخة عند مرور حافلة للشرطة.

ديار بكر – 14 يناير/ كانون الثاني 2016

سقط 6 قتلى وأصيب 39 آخرون في انفجار عبوة ناسفة في مدخل مجمع شرطة شنار أعقبه اشتباكات بالأسلحة النارية. لم تتبنى أي جهة العملية ولكن يعتقد أن حزب العمال الكردستاني يقف وراءها.

إسطنبول – 12 يناير/ كانون الثاني 2016

قتل 12 شخصا وأصيب 14 آخرون في هجوم وسط مجموعة من السياح في منطقة السلطان أحمد التاريخية وسط إسطنبول.

21 ديسمبر/ كانون الأول 2015- مطار صبيحة في إسطنبول

سقط قتيل وأصيب شخص آخر في قصف بالهاون على المطار، وأعلن تنظيم صقور حرية كردستان، الذراع الشبابي لحزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم.

إسطنبول – 1 ديسمبر/كانون الأول 2015

أصيب 5 أشخاص بجروح في انفجار عبوة ناسفة قرب محطة مترو أثناء ساعات الذروة المسائية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

أنقرة – 10 أكتوبر تشرين الأول2015

قتل 103 أشخاص وأصيب 400 آخرين في انفجارين متزامنين خارج محطة قطارات في أنقرة وسط مجموعة من الناس الذين تجمعوا للاحتجاج على العنف بين السلطات وحزب العمال الكردستاني.

سروج – 20 يوليو/تموز 2015

سقط 33 قتيلا و104 جريحا في انفجار وسط تجمع للطلاب في سروج لمناقشة إعادة بناء مدينة كوباني-عين العرب.

دياربكر – 5 يونيو/حزيران 2015

قتل 4 وأصيب 400 في انفجار عبوتين ناسفتين في مسيرة لحزب الشعوب الديمقراطية قبيل كلمة لزعيم الحزب، لم تعرف الجهة التي نفذت الهجوم.

ريحانلي – 11 مايو/ آيار 2013

اعتداء مزدوج يسفر عن 52 قتيلاً وأكثر من 150 مصابا في مدينة ريحانلي بمنطقة اسكندرون، جنوب تركيا قرب الحدود السورية.

معبر جيفلغوزي – 11 فبراير/ شباط 2013

مقتل 17 شخصا في هجوم على معبر جيفلغوزي الحدودي جنوب شرق تركيا.