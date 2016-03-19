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انطلاق الملتقى المتوسطي للشعر بالمغرب

19/3/2016

مع الاحتفال باليوم العالمي للشعر, بدأت الدورة الثالثة للملتقى المتوسطي للشعر بمدينة المضيق قرب تطوان في أقصى شمال المغرب وبمشاركة شعراء من مصر وتونس وسوريا والجزائر وإسبانيا وفرنسا إضافة للمغرب.

يقام الملتقى في الفترة من 18 إلى 20 مارس بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للشعر وينظمه اتحاد كتاب المغرب بالاشتراك مع جمعية العمل الثقافي وتشرف عليه الشاعرة المغربية فاطمة الزهراء بنيس.

ومن بين المشاركين في الملتقى شريف الشافعي وسمير درويش وياسر الزيات من مصر ولمياء المقدم وهدى الدغاري من تونس وعبد الله الحامدي من سوريا ونصيرة محمدي من الجزائر ولويس بيرتولم من فرنسا وخوليو بافانتي وأنابيل بيلار وبالوما فرنانديز كوما من إسبانيا.

ومن المغرب يشارك كل من أمينة المرينى وعلية الإدريسي وسكينة حبيب الله وعبد الهادى السعيد وعبد السلام دخانو وفخر الدين العثماني وحفيظ اللمتوني وعبد السلام مصباح.

ويحتفي الملتقى بالتجربة الإبداعية للشاعر المغربي محمد السرغيني (86 عاما) بمشاركة نقاد وباحثين مغاربة من بينهم نجيب العوفي وعبد اللطيف الوراري وبنعيسى بوحمالة. كما تقام على هامشه عروض فنية وموسيقية.

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