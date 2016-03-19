البث الحي
منوعات

الدوحة تحتضن معرضا فنيا عن حلب

19/3/2016

تحت عنوان "حلب لهم ولهن السلام", يحتضن الحي الثقافي- كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة حتى  نهاية مارس/آذار الجاري معرض المصور الفوتوغرافي الفرنسي ذي الأصل السوري عمار عبد ربه, حيث ينقل مأساة المدينة وواقعها الأليم تحت الحرب والحصار.

يتضمن المعرض 31 صورة تشرح المعاناة اليومية لأهل حلب الواقعة شمالي سوريا وسكانها.

وفي تصريح للصحفيين , قال الفنان عمار عبد ربه إن المعرض يحمل رسالة عميقة إلى العالم، مضمونها أن الغد سيكون أحسن والحياة مستمرة رغم الموت والدمار الذي تشهده سوريا.

وتشمل صور المعرض جوانب مختلفة من الحياة اليومية لسكان حلب حيث يظهر الأطفال حاملين حقائبهم ومتوجهين لمدراسهم، رغم القصف والرصاص. وتظهر صور أخرى بعض البنايات التاريخية المهدمة التي جعل منها بعض الفنانين فضاء لعروضهم سواء كانت مسرحية أو أماكن للتصوير السينمائي.

ويدخل المعرض الذي يتزامن مع الذكرى الخامسة للثورة السورية، ضمن فعاليات الأيام الثقافية الفرانكفونية التي تقام في الدوحة حتى 31 مارس الجاري.

يذكر أن عمار عبد ربه ولد في دمشق وتنقل للعيش في ليبيا ولبنان قبل أن يستقر في فرنسا منذ أن كان في الثانية عشرة من العمر، وقد بدأ مسيرته الفنية في عام 1990 بالعمل مع وكالات صحفية.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)