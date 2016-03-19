الدوحة تحتضن معرضا فنيا عن حلب

تحت عنوان "حلب لهم ولهن السلام", يحتضن الحي الثقافي- كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة حتى نهاية مارس/آذار الجاري معرض المصور الفوتوغرافي الفرنسي ذي الأصل السوري عمار عبد ربه, حيث ينقل مأساة المدينة وواقعها الأليم تحت الحرب والحصار.

يتضمن المعرض 31 صورة تشرح المعاناة اليومية لأهل حلب الواقعة شمالي سوريا وسكانها.

وفي تصريح للصحفيين , قال الفنان عمار عبد ربه إن المعرض يحمل رسالة عميقة إلى العالم، مضمونها أن الغد سيكون أحسن والحياة مستمرة رغم الموت والدمار الذي تشهده سوريا.

وتشمل صور المعرض جوانب مختلفة من الحياة اليومية لسكان حلب حيث يظهر الأطفال حاملين حقائبهم ومتوجهين لمدراسهم، رغم القصف والرصاص. وتظهر صور أخرى بعض البنايات التاريخية المهدمة التي جعل منها بعض الفنانين فضاء لعروضهم سواء كانت مسرحية أو أماكن للتصوير السينمائي.

ويدخل المعرض الذي يتزامن مع الذكرى الخامسة للثورة السورية، ضمن فعاليات الأيام الثقافية الفرانكفونية التي تقام في الدوحة حتى 31 مارس الجاري.

يذكر أن عمار عبد ربه ولد في دمشق وتنقل للعيش في ليبيا ولبنان قبل أن يستقر في فرنسا منذ أن كان في الثانية عشرة من العمر، وقد بدأ مسيرته الفنية في عام 1990 بالعمل مع وكالات صحفية.