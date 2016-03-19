اعتقال المشتبه به في هجمات باريس وأولاند يطلب تسليمه

أكد رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة من المشتبه بهم الجمعة بعد مداهمة نفذتها الشرطة في حي مولينبيك في بروكسل بينهم صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي الذي هرب بعد هجمات باريس في نوفمبر تشرين الثاني.

وكان ميشيل يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند.

وقال رئيس وزراء بلجيكا "هذه نتيجة مهمة جدا في المعركة من أجل الديمقراطية ومن أجل القيم التي نريد تجسيدها في مواجهة هذا الشكل المقيت من الفكر الظلامي."

من جانبه قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند إن بلاده ستطلب قريبا جدا تسليم صلاح عبد السلام المشتبه به الأول في هجمات باريس.

وأضاف أولوند أنه لا يراوده أي شك في أن السلطات القضائية ستطلب تسليمه قريبا جدا.

ومضى يقول "صلاح عبد السلام ضالع بشكل مباشر في التحضير لترتيب وتنفيذ تلك الهجمات."