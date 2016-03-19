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اعتقال المشتبه به في هجمات باريس وأولاند يطلب تسليمه

18/3/2016

أكد رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة من المشتبه بهم الجمعة بعد مداهمة نفذتها الشرطة في حي مولينبيك في بروكسل بينهم صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي الذي هرب بعد هجمات باريس في نوفمبر تشرين الثاني.

وكان ميشيل يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند.

وقال رئيس وزراء بلجيكا "هذه نتيجة مهمة جدا في المعركة من أجل الديمقراطية ومن أجل القيم التي نريد تجسيدها في مواجهة هذا الشكل المقيت من الفكر الظلامي."

من جانبه قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند إن بلاده ستطلب قريبا جدا تسليم صلاح عبد السلام المشتبه به الأول في هجمات باريس.

وأضاف أولوند أنه لا يراوده أي شك في أن السلطات القضائية ستطلب تسليمه قريبا جدا.

ومضى يقول "صلاح عبد السلام ضالع بشكل مباشر في التحضير لترتيب وتنفيذ تلك الهجمات."

المصدر : الجزيرة مباشر
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