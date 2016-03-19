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إيقاف موقع إلكتروني لبيع تذاكر بطولة أوربا 2016

19/3/2016

شعار بطولة أوربا  _ أرشيف _ رويترز

قال الاتحاد الأوربي لكرة القدم السبت إنه اتخذ إجراء قانونيا في فرنسا لمنع موقع على الإنترنت من بيع تذاكر بطولة أوربا التي ستقام هذا العام.

 وأصدرت محكمة فرنسية أمرا للاتحاد الأوربي للعبة بالتحرك ضد موقع لبيع التذاكر على الإترنت وأمرت بإيقاف بيع هذا الموقع لتذاكر مباريات البطولة وعدم استخدامه للعلامات التجارية الخاصة بالاتحاد القاري.

 وسيتم تغريم شركة "اكيرما فنتيرز" وهي الشركة التي تقف خلف الموقع مبلغ ألف يورو (1127 دولارا) عن كل يوم تفشل فيه في الالتزام بالأمر.

 وقال محامي الاتحاد الأوربي للعبة "نيك بيتيل" في بيان "سيشهد الصيف الحالي مهرجانا كرويا رائعا إلا أن الجماهير التي تنوي السفر يمكنهم القيام بذلك إذا ما اشتروا التذاكر من قنوات رسمية".

 وكان للموقع المذكور إعلانات على جوجل إلا أن الاتحاد الأوربي للعبة قال إن الموقع لا يمتلك حق بيع تذاكر بطولة أوربا 2016 وأن التذاكر التي يتم شرائها بواسطة قنوات غير رسمية ربما لن يتمكن من يشتريها من حضور المباريات.

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