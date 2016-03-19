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أمريكا تنتقد تدهور حقوق الإنسان في مصر

19/3/2016

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الجمعة إنه يشعر بقلق عميق من التدهور في وضع حقوق الإنسان في مصر بما في ذلك قرار مصر بإعادة فتح تحقيق بشأن المنظمات غير الحكومية المصرية.

وأضاف كيري، في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، أن القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية الأسبوع الماضي بالتحقيق مع المنظمات غير الحكومية التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان يأتي في سياق أوسع من الاعتقالات وترهيب المعارضة السياسية والصحفيين والناشطين وآخرين.

وقال كيري في البيان "أحث الحكومة المصرية على العمل مع الجماعات المدنية لتخفيف القيود عن (حرية)إنشاء جمعيات والتعبير والقيام بعمل للسماح لتلك ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الأخرى بالعمل بحرية."

تأتي انتقادات كيري على خلفية إصدار قاض تحقيق في مصر قرار بمصادرة أموال وممتلكات الناشط الحقوقي جمال عيد، والصحفي والناشط حسام بهجت واثنين آخرين على خلفية اتهامهم بتلقي أموال لمنظمات حقوقية من جهات أجنبية.

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